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Экономика

ВОЗ признала клубнику самым опасным продуктом по уровню содержания пестицидов

Один из самых популярных фруктов в мире — клубника — признана самым опасным продуктом по уровню содержания пестицидов. В этой ягоде накапливается до 20% вредных веществ.

Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), уточняя, что пестициды могут оказывать негативное воздействие на репродуктивную функцию человека, а также иммунную и нервную систему, вызывая рак.

В ежегодном докладе эксперты ВОЗ сообщают, что почти 70% образцов 48 видов искусственно выращенных продуктов были загрязнены остатками пестицидов, передает Deccan Chronicle. Исследователи провели анализ более 36 тысяч образцов популярных овощей, фруктов и ягод.

На втором месте после клубники находится шпинат. А самая низкая концентрация пестицидов отмечена в сладкой кукурузе и авокадо.

Ранее сообщалось, что клубника, выращенная в больших теплицах в промышленных масштабах, содержит в себе 13 разных пестицидов. Это показало исследование американских ученых. Так же опасна пророщенная пшеница и бобовые. Помимо химикатов, в них могут быть еще и опасные бактерии.

Примечательно, что и наполнитель со вкусом клубники для электронных сигарет является самым вредным.

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