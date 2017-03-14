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Общество

Замгубернатора Александр Кузнецов проконтролировал ход реализации программы переселения из аварийного жилья в Печорском и Великолукском районах

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов во вторник, 14 марта, провел в администрации Печорского района выездное совещание по вопросу реализации мероприятий областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В совещании приняли участие и.о. председателя государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов, глава администрации Печорского района Юрий Конченко, заместитель главы Великолукского района Владимир Спиридонов, а также представители подрядных организаций.

Совещание проводилось в рамках контроля за реализацией мероприятий программы переселения.

В Печорском районе в 2016 году были построены три многоквартирных дома для расселения 76 граждан из аварийного жилого фонда. Для расселения 205 человек в этом году планируется построить еще четыре многоквартирных дома. На эти цели планируется израсходовать более 180 млн рублей.

В Великолукском районе на сегодняшний день расселено 19 человек в жилые помещения во вновь построенных домах в городе Великие Луки. Еще 52 человека должны быть расселены в этом году. Для этого будет выделено 25 квартир в строящемся многоквартирном доме в пос.Дубрава. Общая стоимость работ по переселению в Великолукском районе составляет 46 млн рублей.

Согласно графику, переселение граждан из аварийного жилого фонда должно быть завершено к 1 сентября.

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