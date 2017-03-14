В России отзывают почти 30 тысяч газовых плит Bosch

20:09, 14 марта 2017, ПАИ

ООО «БСХ Бытовые Приборы», представитель изготовителя немецкой Bosch в России, согласовало с Росстандартом программу по добровольному отзыву 29 тыс. 647 газовых бытовых приборов марки Bosch, пишет Росбалт.

«Отзыву подлежат реализованные с 2006-го по 2015 год: отдельно стоящие газовые плиты, а также отдельно стоящие комбинированные газовые плиты и встраиваемые газовые варочные панели марки Bosch», — говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в Росстандарте, «причина проведения кампании — возможность возникновения трещин или поломки адаптеров (штуцеров), поставляемых для подключения к магистрали природного газа либо к источнику сжиженного газа, а также возможность повреждения заглушки для неиспользуемого места подключения адаптера (штуцера)». Это может привести к утечке газа, в самых редких случаях — к взрыву газа.

«Потребителям рекомендуется прекратить использование данных газовых бытовых приборов марки Bosch, а также оставить заявку на интернет-сайте или сообщить через горячую линию. Потребителям будут направлены новые, исправные детали и рекомендовано вызвать сервисную организацию, уполномоченную в регионе на установку и ремонт газовых приборов, для замены поврежденных деталей», — указывается в сообщении.