В Псковской городской Думе прошли публичные слушания по земельным вопросам

20:19, 14 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 14 марта, в зале заседаний Псковской городской Думы состоялись публичные слушания под председательством заместителя главы Пскова Игоря Сиротина по четырём вопросам. Три обращения касались предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объектов капитального строительства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Первый заявитель обосновал необходимость получения отклонения для земельного участка площадью 203 кв. м, расположенного по адресу: ул. Юбилейная, 2, неблагоприятной конфигурацией этого участка для реконструкции здания под продовольственный и промтоварный магазин площадью 150 кв. м.

Второй заявитель обратился за предоставлением разрешения на отклонение для земельного участка площадью 9 217 кв. м, находящегося по адресу: ул. Шоссейная, 3, для реконструкции существующего объекта капитального строительства под магазин.

Руководство стадиона «Машиностроитель» обратилось за получением разрешения на отклонение от предельных параметров для реконструкции здания трибуны.

Четвертый заявитель просил рассмотреть вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: ул. Железнодорожная, 41 для строительства офисного здания.

Все вопросы получили положительную рекомендацию членов оргкомитета публичных слушаний.