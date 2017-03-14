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Общество

В Опочецком райне должница по алиментам отправилась в колонию на полгода

Решением мирового судьи судебного участка №11 Опочецкого района гражданка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, с наказанием, в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по региону, мать-должница ведёт асоциальный образ жизни, а её несовершеннолетняя дочь, на которую ещё с 2012 года она обязана была выплачивать алименты, проживает с отцом, бывшим мужем должницы.

Женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности по данной статье и постоянна получала предупреждения о возможности нового наказания. Должница также получала требования о трудоустройстве, направления в центр занятости, но несмотря на всю проведенную судебным приставом-исполнителем Ольгой Леппо с ней работу, женщина ни разу не оплатила алименты.

Принимая в внимание данные обстоятельства, суд признал гражданку виновной и назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По месту отбытия наказания судебным приставом-исполнителем будет направлено ходатайство о трудоустройстве должницы и постановление об обращении взыскания на доходы гражданки, что позволит частично взыскать алименты.

Добавим, что это первое решение по уголовному делу по ч.1 ст. 157 УК РФ в Опочецком районе после редакции законодательства от 15 июля 2016 года.

 

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