Голодец: Снижение страховых взносов не уменьшит серую занятость в российской экономике

20:43, 14 марта 2017, ПАИ

Снижение страховых взносов до 22% не приведет к уменьшению теневой занятости. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, передает ТАСС.

«Наши усилия по снижению тарифов в разное время не приводили к увеличению фонда оплаты труда и „обелению“ „серой“ заработной платы», — сказала Голодец на форуме в рамках Недели российского бизнеса.

Вице-премьер отметила, что не видит проблемы в устранении теневой занятости. «Это не составляет никакого труда. Будь то Пенсионный фонд, будь то Фонд обязательного медицинского страхования, они видят каждого», — сказала она.

По ее словам, чтобы «обелить» серые заработные платы, «нужно просто поставить такую задачу».

Ранее Голодец заявила, что в правительство РФ не поступали четко сформулированные предложения по поводу повышения налога на добавленную стоимость (НДС).

В понедельник, 13 марта, глава Минфина Антон Силуанов предложил повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% при одновременном снижении страховых взносов также до уровня 22%. Снижение же страховых взносов он объяснил необходимостью борьбы с серой занятостью в российской экономике.