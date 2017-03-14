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Общество

Проездные билеты Петербурга и Москвы решили объединить

Электронные проездные билеты Санкт-Петербурга («Подорожник») и Москвы («Тройка») будут объединены в мае 2017 года, передает ТАСС.

Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Елена Осинцева.

«В мае этого года введем возможность проезда в пригородных электричках по карте «Подорожник», а также будут соединены карты «Подорожник» и «Тройка», — сказала она.

Единый электронный проездной «Подорожник» дает возможность совершать поездки на городском наземном и подземном пассажирском транспорте Петербурга в пределах фиксированной суммы с возможностью внесения разных типов проездных.

При этом на московский проездной «Тройка» также можно записать все виды билетов.

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