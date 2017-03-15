Правительство обсудит передачу регионам части полномочий в социальной сфере

09:29, 15 марта 2017, ПАИ

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что к концу апреля ведомства представят Правительству предложения по передаче регионам части полномочий в области нормативного регулирования социальной сферы. «Мы договорились в Правительстве, это было доложено президенту, о том, что проведем инвентаризацию всех нормативных правовых актов, принятых в правительстве. Каждое министерство и ведомство до 30 апреля представит в Правительство свои соображения относительно целесообразности такого объема регулирования и финансовых последствий этого регулирования»,— цитирует РИА Новости министра.

Выступая после совещания президента Владимира Путина с членами Правительства, Силуанов уточнил, что субъекты России могут получить больше прав в части нормативного регулирования в отраслях здравоохранения, образования и культуры. Глава Минфина отметил, что при принятии решений о передаче полномочий правительство рассматривает их с точки зрения влияния на расходные обязательства регионов.

Как добавил Антон Силуанов, Правительство надеется, что показатели бюджетов регионов в текущем году будут не хуже, чем в 2016 году, а работа по сокращению долговой нагрузки субъектов продолжится. Министр пояснил, что долг субъектов на сегодняшний день достигает более 2,3 трлн рублей.

«Договорились о том, что будем работать над тем, чтобы снизить долговую нагрузку на субъекты РФ, мы предложили это делать через бюджетные кредиты, реструктуризацию таким образом долга через выдачу пятилетних бюджетных кредитов в первую очередь тем регионам, которые имеют большую закредитованность»,— рассказал министр финансов.