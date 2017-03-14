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Общество

Спикеры законодательных Собраний Северо-Запада обсудят инициативу псковских депутатов

Председатель областного Собрания депутатов, заместитель председателя Парламентской Ассоциации Северо-Запада России Александр Котов примет участие в 41-м заседании президиума ПАСЗР. Спикеры региональных парламентов встретятся 15 марта в Сыктывкаре (Республика Коми). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламета.

Члены президиума обсудят актуальные для всех регионов Северо-Запада проблемы, касающиеся здравоохранения, градостроительной деятельности, обеспечения охраны общественного порядка, развития спорта.

Александр Котов представит коллегам законодательную инициативу псковских депутатов – проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Законопроект, разработанный в целях снижения финансовой нагрузки регионов по лекарственному обеспечению орфанных больных путём передачи этих полномочий на федеральный уровень, был рассмотрен на сессии Псковского областного Собрания в феврале этого года и, получив единогласную поддержку депутатов, направлен в Государственную Думу РФ.

Согласно сведениям, опубликованном на сайте нижней палаты российского парламента, законодательная инициатива Псковского областного Собрания депутатов направлена в Комитет Государственной Думы по охране здоровья и находится на стадии рассмотрения.  

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