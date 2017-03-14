Псковичам напоминают, как избежать краж велосипедов
Полиция призывает псковичей принять необходимые меры для обеспечения сохранности своего имущества. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-служба УМВД России по Псковской области, с приходом весенне-летнего периода преступлений подобного рода в городах и районах области становится все больше. В этой связи полиция настоятельно рекомендует владельцам придерживаться следующих правил:
- Не оставляйте велосипед без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома.
- Если вы оставляете своего «железного коня» где-нибудь на улице или во дворе - не полагайтесь только на сознательность прохожих. Люди, как правило, мало смотрят по сторонам.
- Если ваш велосипед похитили - не теряйтесь! Запомните точное время и адрес места, где украли велосипед. Незамедлительно позвоните в полицию по 02 и сообщите о произошедшем. Подробно опишите велосипед и внешность возможных подозреваемых.
Будьте бдительны! Помните, что профилактика краж велосипедов – эффективнее их поиска!