0
18:18
На сохранение храма XV века в Мелётово выделено 8 млн рублей
18:04
За неделю в онлайн-приемную по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова поступили 35 обращений
17:24
Ученый Совет ПсковГУ одобрил программу высшего образования «Лечебное дело»
16:28
Более половины мест на выставке «Свадьба EXPO`2017» уже раскуплены
15:21
В Дно началось строительство храма в память о Николае II и его семье (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:38
Как купить квартиру и не стать жертвой мошенников
13:48
Возле железнодорожного вокзала в Дно заложили храм Царственных мучеников
Еще новости
Общество

Псковичам напоминают, как избежать краж велосипедов

Полиция призывает псковичей принять необходимые меры для обеспечения сохранности своего имущества. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-служба УМВД России по Псковской области, с приходом весенне-летнего периода преступлений подобного рода в городах и районах области становится все больше. В этой связи полиция настоятельно рекомендует владельцам придерживаться следующих правил:

-  Не оставляйте велосипед без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома.

-  Если вы оставляете своего «железного коня» где-нибудь на улице или во дворе - не полагайтесь только на сознательность прохожих. Люди, как правило, мало смотрят по сторонам.

-  Если ваш велосипед похитили - не теряйтесь! Запомните точное время и адрес места, где украли велосипед. Незамедлительно позвоните в полицию по 02 и сообщите о произошедшем. Подробно опишите велосипед и внешность возможных подозреваемых.

Будьте бдительны! Помните, что профилактика краж велосипедов – эффективнее их поиска!

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На сохранение храма XV века в Мелётово выделено 8 млн рублей
14 марта 2017
На сохранение храма XV века в Мелётово выделено 8 млн рублей
За неделю в онлайн-приемную по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова поступили 35 обращений
14 марта 2017
За неделю в онлайн-приемную по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова поступили 35 обращений
Ученый Совет ПсковГУ одобрил программу высшего образования «Лечебное дело»
14 марта 2017
Ученый Совет ПсковГУ одобрил программу высшего образования «Лечебное дело»
Более половины мест на выставке «Свадьба EXPO`2017» уже раскуплены
14 марта 2017
Более половины мест на выставке «Свадьба EXPO`2017» уже раскуплены
В Дно началось строительство храма в память о Николае II и его семье (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 марта 2017
В Дно началось строительство храма в память о Николае II и его семье (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Возле железнодорожного вокзала в Дно заложили храм Царственных мучеников
14 марта 2017
Возле железнодорожного вокзала в Дно заложили храм Царственных мучеников 6
Воссоединение Крыма с Россией отметят в Пскове на двух концертных площадках
14 марта 2017
Воссоединение Крыма с Россией отметят в Пскове на двух концертных площадках
За год псковские специалисты Роспотребнадзора забраковали 1157 кг продукции
14 марта 2017
За год псковские специалисты Роспотребнадзора забраковали 1157 кг продукции

Идет загрузка...