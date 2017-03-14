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Политика

В ДНР сообщили об отправке первой партии угля в Россию

Самопровозглашенная Донецкая народная республика отправила в Россию первую «пробную» партию угля, заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает «Интерфакс».

«Сегодня первые 95 вагонов (угля) уже ушли. Это пробная партия», — сказал он.

Захарченко не уточнил, о поставке какого именно угля идет речь.

Ранее угольные шахты, расположенные на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в том числе те, на которых было введено внешнее управление, прекратили поставки угля на Украину.

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