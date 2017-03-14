В ДНР сообщили об отправке первой партии угля в Россию
Самопровозглашенная Донецкая народная республика отправила в Россию первую «пробную» партию угля, заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает «Интерфакс».
«Сегодня первые 95 вагонов (угля) уже ушли. Это пробная партия», — сказал он.
Захарченко не уточнил, о поставке какого именно угля идет речь.
Ранее угольные шахты, расположенные на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в том числе те, на которых было введено внешнее управление, прекратили поставки угля на Украину.