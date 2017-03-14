В Великих Луках предприниматель оштрафован за незаконную установку и эксплуатацию рекламной конструкции

21:33, 14 марта 2017, ПАИ

Прокуратурой города Великие Луки проведена проверка соблюдения законодательства о рекламе. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований ч.9 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» индивидуальным предпринимателем по ул. К. Либкнехта в г.Великие Луки незаконно, без соответствующего разрешения органа местного самоуправления, размещена рекламная конструкция с рекламой оказываемых услуг по регистрации сделок с недвижимостью.

В связи с этим прокурором города в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.37 КоАП РФ (нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции).

Решением Арбитражного суда Псковской области виновный привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.