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Политика

Путин одобрил переход военных подразделений Южной Осетии в ВС России

Президент России Владимир Путин распорядился принять предложение правительства о подписании соглашения о порядке вхождения отдельных военных подразделений Южной Осетии в состав Вооруженных сил России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет Газета.ру.

«Принять предложение правительства России о подписании Соглашения между Россией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил Республики Южная Осетии в состав Вооруженных сил России», — говорится в распоряжении.

Также Путин распорядился поручить Минобороны России провести с участием МИДа переговоры с югоосетинской стороной и по достижении договоренности подписать указанное соглашение от имени России, «разрешив вносить в его проект, одобренный правительством России, изменения, не имеющие принципиального характера».

Ранее сообщалось, что кабмин одобрил переход части ВС Южной Осетии в состав ВС России.

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