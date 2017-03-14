Психологи: Люди слишком хорошего мнения о себе

21:57, 14 марта 2017, ПАИ

Многие люди считают себя невероятно милыми и хорошими — таких примерно 98%. А это не имеет никакого отношения к реальности, заявили психологи из Университета Голдсмитс (Лондон, Великобритания).

Просто тот, кто считает себя прекрасным человеком, как правило, хорошо обеспечен и достиг личного счастья. Такие люди больше расслаблены и более успешны, не не сговорчивы, отмечают эксперты.

Исследователи провели наблюдения и пришли к выводу, что 50% добровольцев, принявших участие в эксперименте, присвоили себе второй самый высокий показатель в рейтинге «приятный человек». По факту они заработали очень мало баллов в тесте на сговорчивость.

Причем хорошим человек себя считал, если помогал найти дорогу прохожему, придерживал дверь, уступал место пожилым людям или беременной. Двое из каждых трех учитывали участие в благотворительных акциях. Но 73% участников переставали быть милыми и хорошими, когда сталкивались с грубостью, передает The Daily Mail.

Кроме того, негативные стороны человека проявляются при пропаже важного документа, кошелька или ключей – 59% случаев. Менее 1 человека из каждых трех помогают кому-то донести тяжелые сумки. И всего 28% помогают перейти через дорогу.

С точки зрения эмоционального интеллекта, хороший человек – это индивид, способный распознавать цели и эмоции другого, отдающий отчет в собственных эмоциях и поддерживающий других людей. Высокий уровень эмоционального интеллекта позволяет лучше справляться со стрессовыми ситуациями.