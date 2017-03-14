0
22:00
Глава Росгидромета предупредил о аномальном половодье в России
22:14
Крым определился с ценами на отдых летом
22:11
Законопроект о реновации столичного жилфонда поступил в Госдуму
16:20
Медведев сократил на 20 дней срок перечисления материнского капитала
17:20
Кадырову представили багги, производство которых начато на «Чеченавто»
09:33
Двое сенаторов предложили законопроект о запрете использования в рекламе карты России без Крыма
16:32
ПАИ-live c трэвел-блогером из Калининграда Виталием Климовым (ВИДЕО)
Еще новости
Страна и мир

Глава Росгидромета предупредил о аномальном половодье в России

В 2017 году в России ожидается аномальное половодье. Об этом сообщил глава Росгидромета Александр Фролов, передает РИА Новости.

По его словам, самой проблемной зоной станут «пять-семь субъектов в Сибирском федеральном округе». «Можно сказать, что мы можем ожидать максимально высокое половодье в этом году», — сказал Фролов.

По прогнозу главы Росгидромета, половодье в Сибири продлится с конца марта до июня, а ситуацию могут усугубить осадки. Он добавил, что установившаяся в России погода соответствует середине апреля. Фролов отметил, что это одна из крупнейших аномалий за последнее столетие.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава Росгидромета предупредил о аномальном половодье в России
14 марта 2017
Глава Росгидромета предупредил о аномальном половодье в России
Крым определился с ценами на отдых летом
13 марта 2017
Крым определился с ценами на отдых летом
Законопроект о реновации столичного жилфонда поступил в Госдуму
10 марта 2017
Законопроект о реновации столичного жилфонда поступил в Госдуму
Медведев сократил на 20 дней срок перечисления материнского капитала
06 марта 2017
Медведев сократил на 20 дней срок перечисления материнского капитала
Кадырову представили багги, производство которых начато на «Чеченавто»
04 марта 2017
Кадырову представили багги, производство которых начато на «Чеченавто» 4
Двое сенаторов предложили законопроект о запрете использования в рекламе карты России без Крыма
04 марта 2017
Двое сенаторов предложили законопроект о запрете использования в рекламе карты России без Крыма 5
ПАИ-live c трэвел-блогером из Калининграда Виталием Климовым (ВИДЕО)
03 марта 2017
ПАИ-live c трэвел-блогером из Калининграда Виталием Климовым (ВИДЕО)
Минстрой: Застройщики начали снижать площадь квартир
01 марта 2017
Минстрой: Застройщики начали снижать площадь квартир

Идет загрузка...