Глава Росгидромета предупредил о аномальном половодье в России

22:00, 14 марта 2017, ПАИ

В 2017 году в России ожидается аномальное половодье. Об этом сообщил глава Росгидромета Александр Фролов, передает РИА Новости.

По его словам, самой проблемной зоной станут «пять-семь субъектов в Сибирском федеральном округе». «Можно сказать, что мы можем ожидать максимально высокое половодье в этом году», — сказал Фролов.

По прогнозу главы Росгидромета, половодье в Сибири продлится с конца марта до июня, а ситуацию могут усугубить осадки. Он добавил, что установившаяся в России погода соответствует середине апреля. Фролов отметил, что это одна из крупнейших аномалий за последнее столетие.