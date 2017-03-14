По факту смерти женщины в Новоржевском районе проводится ведомственная проверка

22:01, 14 марта 2017, ПАИ

По случаю смерти 5 марта жительницы деревни Старый двор Новоржевского района проводится внеплановая ведомственная проверка, сообщил председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, он отметил, что на данный момент известно, что 5 марта около 20.00 в скорую помощь поступил вызов от соседей пожилой женщины, которая в этот вечер почувствовала себя плохо. Согласно аудиозаписи, у пациентки наблюдались симптомы острой сосудистой патологии. В данном случае женщине была показана экстренная медицинская помощь.

По словам Игоря Потапова, бригада скорой медицинской помощи Новоржевского филиала Пушкиногорской межрайонной больницы выехала по указанному адресу, но не смогла проехать по разбитой весенней дороге и вернулась на станцию. При этом фельдшер выездной бригады не предпринял необходимых действий, которых требует соответствующая инструкция: не сообщил о случившемся ни в администрацию больницы, ни в администрацию Новоржевского филиала больницы, ни в Единую диспетчерскую службу.

«Давать однозначную оценку действиям бригады скорой помощи пока рано, но очевидно, что факт нарушения инструкции фельдшером налицо», - сказал Игорь Потапов и добавил, что по результатам проверки будут сделаны соответствующие выводы и виновные будут наказаны.

От имени государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации и администрации Пушкиногорской межрайонной больницы Игорь Потапов выразил искренние соболезнования родственникам скончавшейся женщины. «К сожалению, пациента не вернуть, но хочется думать, что из этого случая все сделают правильные выводы», - заключил он.