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Британский круизный лайнер повредил один из самых красивых в мире коралловых рифов

В Индонезии судно с туристами разрушило часть кораллового рифа. По информации BBC, виновником происшествия стал британский круизный лайнер Caledonian Sky.

Судно немного сбилось с курса, проходя мимо острова Вайгео, и в итоге село на мель. Лайнер весом более 4 тыс. тонн протаранил риф и повредил 1600 кв. м кораллов.

Произошедшее вызвало возмущение у индонезийцев. Этот риф считается одним из самых красивых на планете.

Ущерб был оценен почти в $2 млн, причем на восстановление рифа может потребоваться целых сто лет.

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