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Общество

Учёные выяснили, что толкает людей на самопожертвование

Самопожертвование ради коллектива — это эволюционный механизм, направленный на выживание группы, считают специалисты из Национального института математического и биологического синтеза (NIMBioS) в Ноксвилле. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ученые предположили, что желание кинуться грудью на гранату или как-то еще пожертвовать своей жизнью ради спасения окружающих связано с эволюционными факторами. С помощью математического моделирования ученые сузили круг возможных причин такого поведения до нескольких гипотез и затем проверили их на различных группах населения: ветеранах вьетнамской войны, членах студенческих братств и сестринств, подвергавшихся дедовщине, футбольных фанатах, мастерах смертельных боевых искусств и близнецах, чтобы изучить степень размытия черт личности и влияние коллектива на принимаемые решения.

В итоге исследователи пришли к выводу, что общий негативный опыт — это мощный механизм для обеспечения просоциального поведения, которое при определенных условиях может принимать разные формы, вплоть до стремления отдать жизнь во имя благополучия своей социальной группы.Такое поведение, по мнению исследователей, развилось более 100 тыс. лет назад — оно было выгодно при решении конфликтов между группами, охоте и других коллективных занятиях, сопряженных с риском для жизни.

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