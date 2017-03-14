Подростки из российских колоний обыграли в шахматы осужденных швейцарцев

22:36, 14 марта 2017, ПАИ

Российские подростки, отбывающие наказание в воспитательных колониях, обыграли на шахматном турнире сверстников из швейцарских исправительных учреждений. Об этом во вторник, 14 марта, «Интерфаксу» рассказали в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Соревнование, проводившееся по видеосвязи, продлилось три часа и завершилось со счетом 11:1 в пользу россиян. В нем участвовали шахматисты из Ленинградской, Свердловской, Тюменской, Тульской, Брянской, Архангельской, Новосибирской областей, Краснодарского края и Республики Удмуртия.

Открывал шахматный поединок гроссмейстер Анатолий Карпов. В качестве гостей на мероприятии присутствовали посол Швейцарии в России Ив Россье и первый секретарь швейцарского посольства Франк Шюрх.

«Ребята очень долго готовились к состязаниям, участвовали в соревнованиях внутри воспитательных колоний, изучали теорию. Некоторые из подростков занимались шахматами до того, как попали в исправительное учреждение, но большинство ребят приобщились к этой сложной интеллектуальной игре в местах лишения свободы», — отметил представитель ФСИН.

По его словам, шахматный поединок между российскими и швейцарскими осужденными подростками проводился во второй раз, однако результатов первого турнира в открытых источниках найти не удалось.