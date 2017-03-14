1
22:47
Патриарх Кирилл призвал сделать Александра Невского героем для «поколения соцсетей»
21:11
Псковичам напоминают, как избежать краж велосипедов
18:18
На сохранение храма XV века в Мелётово выделено 8 млн рублей
18:04
За неделю в онлайн-приемную по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова поступили 35 обращений
17:24
Ученый Совет ПсковГУ одобрил программу высшего образования «Лечебное дело»
16:28
Более половины мест на выставке «Свадьба EXPO`2017» уже раскуплены
15:21
В Дно началось строительство храма в память о Николае II и его семье (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Патриарх Кирилл призвал сделать Александра Невского героем для «поколения соцсетей»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал членов Оргкомитета по подготовке 800-летнего юбилея святого благоверного князя Александра Невского популяризовать образ знаменитого государственного деятеля среди поколения «гаджетов и соцсетей», передает РИА «Новости».

«Очень важно оказать влияние на наше подрастающее поколение — поколение гаджетов, поколение соцсетей. Мне не хватило плана нашей работы со СМИ и особенно в социальных сетях. Образ Александра Невского мы должны передать в полной мере нашему молодому поколению, сделать его героем для этого поколения, живущего в социальных сетях. Тогда будут не только протокольные торжества, но и душа наша будет радоваться», — сказал он.

Патриарх добавил, что князь Александр Невский предопределил цивилизационное развитие России, отразив агрессию Запада и примирив страну с Востоком.

В ноябре сообщалось, что в местах боевой славы вдоль границ России будут установлены памятники князю Александру Невскому.

По предварительной информации, установка монументов завершится в 2021 году, к 800-летнему юбилею князя.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Патриарх Кирилл призвал сделать Александра Невского героем для «поколения соцсетей»
14 марта 2017
Патриарх Кирилл призвал сделать Александра Невского героем для «поколения соцсетей» 1
Псковичам напоминают, как избежать краж велосипедов
14 марта 2017
Псковичам напоминают, как избежать краж велосипедов
На сохранение храма XV века в Мелётово выделено 8 млн рублей
14 марта 2017
На сохранение храма XV века в Мелётово выделено 8 млн рублей
За неделю в онлайн-приемную по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова поступили 35 обращений
14 марта 2017
За неделю в онлайн-приемную по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова поступили 35 обращений
Ученый Совет ПсковГУ одобрил программу высшего образования «Лечебное дело»
14 марта 2017
Ученый Совет ПсковГУ одобрил программу высшего образования «Лечебное дело»
Более половины мест на выставке «Свадьба EXPO`2017» уже раскуплены
14 марта 2017
Более половины мест на выставке «Свадьба EXPO`2017» уже раскуплены
В Дно началось строительство храма в память о Николае II и его семье (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 марта 2017
В Дно началось строительство храма в память о Николае II и его семье (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Возле железнодорожного вокзала в Дно заложили храм Царственных мучеников
14 марта 2017
Возле железнодорожного вокзала в Дно заложили храм Царственных мучеников 7

Идет загрузка...