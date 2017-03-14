Патриарх Кирилл призвал сделать Александра Невского героем для «поколения соцсетей»

22:47, 14 марта 2017, ПАИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал членов Оргкомитета по подготовке 800-летнего юбилея святого благоверного князя Александра Невского популяризовать образ знаменитого государственного деятеля среди поколения «гаджетов и соцсетей», передает РИА «Новости».

«Очень важно оказать влияние на наше подрастающее поколение — поколение гаджетов, поколение соцсетей. Мне не хватило плана нашей работы со СМИ и особенно в социальных сетях. Образ Александра Невского мы должны передать в полной мере нашему молодому поколению, сделать его героем для этого поколения, живущего в социальных сетях. Тогда будут не только протокольные торжества, но и душа наша будет радоваться», — сказал он.

Патриарх добавил, что князь Александр Невский предопределил цивилизационное развитие России, отразив агрессию Запада и примирив страну с Востоком.

В ноябре сообщалось, что в местах боевой славы вдоль границ России будут установлены памятники князю Александру Невскому.

По предварительной информации, установка монументов завершится в 2021 году, к 800-летнему юбилею князя.