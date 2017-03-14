Глава Крыма: сегодня России нужна монархия

22:55, 14 марта 2017, ПАИ

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что в настоящее время России нужно изменить форму правления с республики на монархию. Об этом он сказал в эфире телеканала «Первый крымский», передает РИА «Новости».

По его словам, «когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность».

«Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры. Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», — заявил он.

Также глава Крыма считает, что Владимиру Путину нужно занимать пост президента России пожизненно.

«Мы желаем, что до конца своих дней он (Путин) был нашим президентом. Я просто, честно, другого не вижу», — цитирует Аксенова «Крыминформ».

В декабре 2015 года Аксенов заявлял, что Путин продемонстрировал участие в жизни Крыма конкретными действиями.