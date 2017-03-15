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Общество

Росалкогольрегулирование подготовило проект указа о преобразовании службы

Росалкогольрегулирование подготовило проект указа президента о преобразовании службы в Росалкогольтабакрегулирование. Как пишет газета «Известия», документ еще не направлен на согласование в ведомства.

Проект указа, подготовленный РАР, называется «Вопросы регулирования алкогольного и табачного рынков». Из него следует, что служба по регулированию алкогольного рынка преобразуется в службу по регулированию алкогольного и табачного рынков. На нее будут возложены «функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере».

В проекте также говорится, что выработка и реализация госполитики, нормативно-правовое регулирование в сфере производства и оборота табачной продукции передаются Минфину, тогда как ранее эти вопросы были в компетенции Минсельхоза. В пояснительной записке к проекту отмечается, что документ разработан в рамках реализации поручения Правительства и выполнения указания президента.

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