Федот Ветронос наступил по народному календарю

08:27, 15 марта 2017, ПАИ

15 марта по народному календарю наступил Федот Ветронос, пишет сalend.ru.

В этот день отмечается память священномученика Феодота, епископа Киринейского, жившего в IV веке.

Русский народ прозвал святого Феодота (Федота) Ветроносом, поскольку в его праздник нередки были сильные ветры. В народе сложили множество поговорок по этому поводу: «Федот Ветронос — везде сует свой нос»; «Федот серчает, да к полудню обмякает, видать, и его солнце припекает»; «Евдокия Федота не спросила, весну снарядила, а он то крышу сорвет, то поленницу разворотит, мужиков заботит».

Также существовало поверье, что в этот день все подземные источники закипают и выливаются на землю — это становится причиной последней большой оттепели. А вот если вместо ожидаемого потепления вдруг ударял мороз, говорили: «Федот — да не тот». Люди подмечали: если Авдотья и Федот были ясны, то Юрий (6 мая) и Николай (22 мая) тоже ясные будут. Если ветер в этот день был теплым, то и лето должно было быть теплым. Если же шел дождь — это сулило мокрое лето.