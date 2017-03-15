Объем гражданских дел о защите прав потребителей финансовых услуг вырос в 2,2 раза

08:36, 15 марта 2017, ПАИ

Качество оказания финансовых услуг в России назвала одной из основных проблем глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова. Об этом пишет газета «Известия».

По ее словам, доля удовлетворенных судом исков по защите прав потребителей достаточно высока. 85–90% всех исков решаются в пользу потребителя, но в сфере финансовых услуг этот показатель всего 38%.

«Нерешенными остаются проблемы, связанные с закредитованностью населения, неработающими механизмами цивилизованного банкротства, отсутствием простых и доступных механизмов альтернативного разрешения споров», — отметила А. Попова.

Также глава ведомства заявила, что за последние два с половиной года объем гражданских дел о защите прав потребителей финансовых услуг вырос в 2,2 раза.

«Очевидно, что ежегодный 10-процентный прирост количества исков потребителей рано или поздно может парализовать судебную систему, потому требуют поддержки и внимания общественные и государственные инициативы, связанные с развитием институтов альтернативного разрешения споров», — добавила Анна Попова.