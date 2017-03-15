Жителю Новосокольнического района грозит до 5 лет тюрьмы за ДТП с погибшим

09:50, 15 марта 2017, ПАИ

46-летний житель Новосокольнического района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного чатью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе расследования установлено, что 4 января 2017 года обвиняемый на принадлежащем ему технически исправном автомобиле «Пежо 308» ехал по 512-му километру автомобильной дороги М-9 «Балтия». При этом он выбрал скорость движения без учета дорожных условий в виде заснеженного покрытия, в результате чего автомобиль занесло, он съехал в кювет, где перевернулся.

В итоге пассажир машины получил серьёзные травмы и скончался.

Уголовное дело направлено в Новосокольнический районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 3 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.