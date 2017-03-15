В Новосокольническом районе прокуратура защитила трудовые права работников сельхозкооператива

10:10, 15 марта 2017, ПАИ

Прокуратура Новосокольнического района провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО СПК «Захаринский» и выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что при увольнении работникам предприятия были несвоевременно выплачены денежные средства, а также компенсации за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

В этой связи прокурор района возбудил в отношении директора ООО СПК «Захаринский» дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 10 Новосокольнического района директор ООО СПК «Захаринский» признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Расчет с уволенными работниками произведен в полном объеме.