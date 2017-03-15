Сотрудники Роспотребнадзора проконсультировали псковичей по вопросам покупок в Интернете

10:13, 15 марта 2017, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области провело тематическое консультирование граждан по вопросам интернет-торговли, в ходе которого к сотрудникам ведомства и в Консультационный центр для потребителей на базе Центра гигиены и эпидемиологии по Псковской области обратились 27 граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора.

По вопросам приобретения товара ненадлежащего качества поступили 19 обращений. На нарушение сроков поставки предварительно оплаченного товара пожаловались 6 человек, на расторжение договора по инициативе потребителя – 2.

Шесть консультаций специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области оказали на личном приеме граждан, в дальнейшем обращавшимся помогли в составлении претензий в адрес продавцов.