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Общество

Сотрудники Роспотребнадзора проконсультировали псковичей по вопросам покупок в Интернете

Управление Роспотребнадзора по Псковской области провело тематическое консультирование граждан по вопросам интернет-торговли, в ходе которого к сотрудникам ведомства и в Консультационный центр для потребителей на базе Центра гигиены и эпидемиологии по Псковской области обратились 27 граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора.

По вопросам приобретения товара ненадлежащего качества поступили 19 обращений. На нарушение сроков поставки предварительно оплаченного товара пожаловались 6 человек, на расторжение договора по инициативе потребителя – 2.

Шесть консультаций специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области оказали на личном приеме граждан, в дальнейшем обращавшимся помогли в составлении претензий в адрес продавцов.

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