В Пскове выбрали координатора регионального отделения «Открытой России»
Координатором Псковского регионального отделения общественной организации «Открытая Россия» 14 марта был избран Юрий Каныгин, сообщает «Псковская правда».
В состав совета реготделения кроме Каныгина, ранее возглавлявшего в Псковской области отделение Национал-демократической партии, также вошли член Общественной палаты Псковской области Игорь Батов, экс-депутат Гдовского районного Собрания Алексей Малов, а также общественники Антон Семёнов и Никита Подлинев.
«Открытая Россия» - общественное сетевое движение, созданное по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.