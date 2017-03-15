0
09:13
Сотрудникам российской полиции хотят запретить выезд за рубеж
09:00
В Пскове выбрали координатора регионального отделения «Открытой России»
12:37
Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз
23:58
Убитые дороги Пскова № 2
18:01
Суд отказался восстанавливать Наталью Вдовину в должности председателя областного комитета по природопользованию
11:28
Псковичи снова отправятся выбирать новостройки
10:35
Андрей Турчак представил нового федерального инспектора по Псковской области
Еще новости
Политика

В Пскове выбрали координатора регионального отделения «Открытой России»

Координатором Псковского регионального отделения общественной организации «Открытая Россия» 14 марта был избран Юрий Каныгин, сообщает «Псковская правда».

Юрий Каныгин

В состав совета реготделения кроме Каныгина, ранее возглавлявшего в Псковской области отделение Национал-демократической партии, также вошли член Общественной палаты Псковской области Игорь Батов, экс-депутат Гдовского районного Собрания Алексей Малов, а также общественники Антон Семёнов и Никита Подлинев.

«Открытая Россия» - общественное сетевое движение, созданное по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Отставки и назначения
Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области В полпредстве президента в СЗФО рекомендовали дождаться официальной информации о назначении нового федерального инспектора по Псковской области Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей Роман Романов переходит на работу в ПсковГУ Владимир Шураев покидает пост начальника управления внутренней политики администрации Псковской области Виктор Мусатов возглавил комитет по природопользованию Псковской области В «Партии Роста» не понимают заявлений Василия Краснова Василий Краснов покидает «Партию Роста» Евгений Самуйлов выходит из «Справедливой России» из-за несовпадения взглядов с руководством регионального отделения партии
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Сотрудникам российской полиции хотят запретить выезд за рубеж
15 марта 2017
Сотрудникам российской полиции хотят запретить выезд за рубеж
В Пскове выбрали координатора регионального отделения «Открытой России»
15 марта 2017
В Пскове выбрали координатора регионального отделения «Открытой России»
Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз
14 марта 2017
Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз 1
Суд отказался восстанавливать Наталью Вдовину в должности председателя областного комитета по природопользованию
10 марта 2017
Суд отказался восстанавливать Наталью Вдовину в должности председателя областного комитета по природопользованию 10
Псковичи снова отправятся выбирать новостройки
09 марта 2017
Псковичи снова отправятся выбирать новостройки 2
Андрей Турчак представил нового федерального инспектора по Псковской области
07 марта 2017
Андрей Турчак представил нового федерального инспектора по Псковской области
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей
06 марта 2017
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей 21
«Миссис Псков – 2016» намерена баллотироваться в Псковскую городскую Думу
06 марта 2017
«Миссис Псков – 2016» намерена баллотироваться в Псковскую городскую Думу 38

Идет загрузка...