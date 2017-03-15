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Общество

В Псковской области проверили 145 компаний, занимающихся розничной продажей спиртосодержащих товаров

С 27 января Управление Роспотребнадзора по Псковской области провело проверки 145 организаций, осуществляющих розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, фактов реализации запрещенной спиртосодержащей продукции не установлено.

В связи с этим в Роспотребнадзоре отметили, что хозяйствующие субъекты Псковской области добросовестно исполняют временный запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов объёма готовой продукции.

 Тех, кому стало известно о незаконной продаже спиртсодержащей продукции или о случаях отравления суррогатной, недоброкачественной спиртсодержащей продукцией, просят сообщать для оперативного принятия мер к изъятию ее из оборота ежедневно по телефонам «горячих линий»: в Пскове - (8112) 662820, 662069, 621663; в Великих Луках - (81153)37201, 77096; в Невеле - (81151)25402; в Острове - (81152)32898.

Также по телефонам «горячих линий» можно получить консультацию специалистов по вопросам приостановления розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией.

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