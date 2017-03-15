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Общество

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области снизилась на 22,2%

С 6 по 12 марта заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области снизилась относительно предыдущей недели на 22,2%. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области, заболеваемость ниже значения эпидемического порога на 53,5%.

ОРВИ заболели 3 тыс. 702 жителя региона, в том числе 2 тыс. 561 ребенок. Зарегистрированы лабораторно подтвержденные случаи гриппа A(H3N2) у двух больных, парагриппа - у одного больного, аденовирусной инфекции - у одного.

В Пскове заболеваемость гриппом и ОРВИ населения снизилась относительно предыдущей недели на 15,9%, ниже недельного эпидемического порога на 29,8%. Заболели 1 тыс. 554 человека, среди них 1 тыс. 149 детей

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