Сотрудникам российской полиции хотят запретить выезд за рубеж

09:13, 15 марта 2017, ПАИ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала положительное заключение на законопроект, предполагающий введение «временного ограничения права гражданина Российской Федерации» на выезд за границу в том случае, если он является сотрудником МВД или проходит гражданскую службу в органах внутренних дел «на отдельных должностях». Как сообщает РБК, такое решение было принято 13 марта. Перечень должностей, подпадающих под запрет, определит само Министерство внутренних дел.

Законопроектом также предлагается запретить службу в МВД тем, кто имеет вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. В пояснительной записке к документу говорится, что он «разработан в целях совершенствования мер по предупреждению коррупции, повышения ответственности сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов внутренних дел».

МВД уже поддержало законопроект. В министерстве лишь отметили, что в законе необходимо прописать конкретные должности в органах внутренних дел, которые предусматривают запрет на выезд за рубеж.

Отметим, что в апреле 2015 года рекомендации не выезжать в западные страны разослало своим сотрудникам руководство МВД, ФСБ и ФСКН.

В структуре МВД работают около 905 тысяч человек.