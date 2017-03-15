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Политика

Сотрудникам российской полиции хотят запретить выезд за рубеж

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала положительное заключение на законопроект, предполагающий введение «временного ограничения права гражданина Российской Федерации» на выезд за границу в том случае, если он является сотрудником МВД или проходит гражданскую службу в органах внутренних дел «на отдельных должностях». Как сообщает РБК, такое решение было принято 13 марта. Перечень должностей, подпадающих под запрет, определит само Министерство внутренних дел.

Законопроектом также предлагается запретить службу в МВД тем, кто имеет вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. В пояснительной записке к документу говорится, что он «разработан в целях совершенствования мер по предупреждению коррупции, повышения ответственности сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов внутренних дел».

МВД уже поддержало законопроект. В министерстве лишь отметили, что в законе необходимо прописать конкретные должности в органах внутренних дел, которые предусматривают запрет на выезд за рубеж.

Отметим, что в апреле 2015 года рекомендации не выезжать в западные страны разослало своим сотрудникам руководство МВД, ФСБ и ФСКН.

В структуре МВД работают около 905 тысяч человек. 

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