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Семь нетрезвых водителей задержали псковские сотрудники ГИБДД 14 марта

14 марта в Псковской области сотрудники ГИБДД задержали 7 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 398  нарушений  Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

За прошедшие сутки на территории области произошли 4 ДТП, в результате которых пострадали пять человек.

В органы внутренних дел вчера поступили 57 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 15 - по городу Пскову.

В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 31 преступление, в том числе угон, который удалось раскрыть.

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