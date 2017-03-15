Семь нетрезвых водителей задержали псковские сотрудники ГИБДД 14 марта

09:16, 15 марта 2017, ПАИ

14 марта в Псковской области сотрудники ГИБДД задержали 7 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 398 нарушений Правил дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

За прошедшие сутки на территории области произошли 4 ДТП, в результате которых пострадали пять человек.

В органы внутренних дел вчера поступили 57 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 15 - по городу Пскову.

В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 31 преступление, в том числе угон, который удалось раскрыть.