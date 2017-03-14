В Псковской области выбрали 16 лучших масленичных сувениров

10:31, 15 марта 2017, ПАИ

16 мастеров в четырёх номинациях стали лучшими на выставке-конкурсе «Масленичный сувенир», которая проходила в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества в феврале-марте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по культуре.

В выставке приняли участие мастера декоративно-прикладного искусства из 14-ти районов области и города Пскова, а также ООО «Мастерские псковской керамики», ПК «Завод «Псковский гончар». 45 авторов представили более 100 экспонатов.

В списке лауреатов в номинации «VIP-сувенир» оказались Татьяна Мусатова (Печорский район), Наталья Коростик (Опочка), Вера Максимова (Бежаницы), в номинации «Образы и символика Масленицы в современном сувенире» - Елена Коновалова (Пушкинские Горы), клуб «Душа» (Бежаницы), Елена Никифорова (Локня), Марина Егорова (Псков), Любовь Злобина (Псков). В категории «Массовый сувенир» лучшими стали работы Марины Толкачевой и Марины Игнатьевой из Локни, Маргариты Тимофеевой из Новоржева, Надежды Титовой из Острова и Александра Тихонова из Печор.

Лучшие детские сувениры подготовили Детская музыкальная школа Гдова (класс ДПТ, младшая группа), Валерия Назарова, Серафим Купцов и Ирина Пушкина из Пыталово, Полина Григорьева из Локни (кружок «Ремесленная мастерская»).