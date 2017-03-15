В Пскове из-за утечек без тепла остались 13 домов и два соцучреждения

09:59, 15 марта 2017, ПАИ

14 марта в Пскове произошли две утечки теплоносителя на трубопроводах. Как стало известно Псковскому агентству информации, одна авария из-за износа трубопровода случилась на улице Западной, 21. В результате без теплоснабжения остались 8 многоквартирных жилых домов, расположенных на улицах Западной и Кузбасской Дивизии, а также детский сад № 54.

По той же причине авария произошла на улице Максима Горького, 10/10. В результате без теплоснабжения оказались 5 многоквартирных жилых домов на Рижском проспекте, улицах Максима Горького и Пароменской и дошкольное образовательное учреждение на базе лицея № 4.

В настоящее время теплоснабжение восстановлено в полном объеме.