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Происшествия

В Пскове из-за утечек без тепла остались 13 домов и два соцучреждения

14 марта в Пскове произошли две утечки теплоносителя на трубопроводах. Как  стало известно Псковскому агентству информации, одна авария из-за износа трубопровода случилась на улице Западной, 21. В результате без теплоснабжения остались 8 многоквартирных жилых домов, расположенных на улицах Западной и Кузбасской Дивизии,  а также детский сад № 54.

По той же причине авария произошла на улице Максима Горького, 10/10. В результате без теплоснабжения оказались 5 многоквартирных жилых домов на Рижском проспекте, улицах Максима Горького и Пароменской и дошкольное образовательное учреждение на базе лицея № 4.

В настоящее время теплоснабжение восстановлено в полном объеме.

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