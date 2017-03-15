В Хабаровске жителя Псковской области сняли с поезда с пистолетом и гранатами

09:45, 15 марта 2017, ПАИ

Сотрудники хабаровской транспортной полиции изъяли из незаконного оборота оружие и боеприпасы, которые перевозил пассажир из Псковской области. Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в поезде Москва - Владивосток.

«Житель Псковской области при проверке у него документов вел себя нервозно, чем вызвал подозрение полицейских. На месте проезда гражданина была обнаружена сумка, в которой находились две гранаты Ф-1, шесть патронов предположительно от пистолета ТТ, два мелкокалиберных патрона, оптический прицел, а в ящике хранения под соседним местом - рюкзак, в котором находился пистолет системы ТТ вместе с присоединенным к нему глушителем, изготовленным самодельным способом», - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

В ходе предварительного расследования по возбужденному уголовному делу сотрудники транспортной полиции выехали по месту жительства 38-летнего подозреваемого в Псковскую область, где также обнаружили боеприпасы. Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия (статье 222 УК РФ), максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до восьми лет.

Подозреваемый находится в следственном изоляторе Хабаровска. Как пояснил задержанный, оружие он выкопал на заднем дворе своего дома, после чего нашел в интернете на него покупателя в Хабаровске.