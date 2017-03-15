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Общество

Депутат Госдумы Тамара Плетнева предложила разработать федеральный закон о многодетных семьях

Председатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева выступила за разработку в России отдельного федерального закона о многодетных семьях. Об этом сообщает агентство ТАСС.

«У нас нет закона о многодетных семьях. У нас есть только в каждом регионе свое определение, например, на Кавказе многодетная семья - это пять детей, в Тамбовской области – три. Это неправильно. Должен быть федеральный закон», - заявила депутат.

Она считает, что льготы для многодетных семей должны быть едиными по всей стране, а «не просто как сейчас - в одном регионе одно дают, в другом - другое».

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