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Культура

Псковичам объяснили сакральный смысл фресок Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря

14 марта в рамках мероприятий Псковской областной универсальной научной библиотеки, посвященных Дню православной книги, старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Ирина Мельникова прочитала лекцию «Просветительская роль фресковой живописи в средневековом Пскове». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

В своей лекции Ирина Мельникова рассказала о фресках Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря и объяснила их сакральный смысл. Слушатели узнали, например, как менялся образ распятого Христа в процессе работы над ним безымянного средневекового автора, чем уникальны два нерукотворных образа в основании барабана собора, какое значение имели образы евангелистов в парусах и как живописцы отразили в настенной живописи «Протоевангелие Иакова».

Ирина Мельникова отметила, что всего в настенной росписи Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря нашли своё отражение не менее 11 церковных книг различного содержания, причем большая часть росписей собора раскрывает тему главных библейских книг - четырех Евангелий. А с учетом малодоступности книг в XII веке из-за их редкости и огромной дороговизны, можно утверждать, что собор являлся «Евангелием в красках» и «Евангелием для неграмотных», добавила она. «В средневековом Пскове Спасо-Преображенский собор и его росписи были по сути бесплатной и общедоступной библиотекой того времени, вполне сравнимой с настоящими публичными библиотеками Средневековья», - заключила сотрудник музея.

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