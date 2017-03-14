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Культура

Билеты в театр со скидкой до 75% смогут приобрести псковичи

Билеты в театр со скидкой до 75% смогут приобрести псковичи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, акция приурочена к всемирному Дню театра, который отмечается 27 марта.

Билеты на спектакли, показы которых состоятся в преддверии театрального праздника, можно будет купить со скидкой до 75%. Билеты по специальной цене будут доступны для покупки не один день, а три - 18, 19 и 20 марта.

Скидка до 75% действует на билеты на спектакль «Фантазии Фарятьева», который состоится 25 марта в 18:00 на большой сцене театра. Любой билет на этот показ можно будет купить по фиксированной стоимости – 200 рублей (скидка на билеты этого спектакля составит от 50% до 75%).

С фиксированной скидкой в 50% с 18 по 20 марта будут продавать билеты на спектакль «Человек, обреченный на счастье». Любой билет на показ этой постановки, который состоится 26 марта в 18:00 на большой сцене, можно купить за полцены.

Приобретать билеты по акции ко Дню театра возможно только в кассе театра по адресу: улица Пушкина, 13 и в гипермаркете «Империал» на первом этаже. Предложение действительно с 18 по 20 марта.

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