Нетрезвого мотоциклиста и двух автомобилистов остановили сотрудники ГИБДД на псковских дорогах

10:50, 15 марта 2017, ПАИ

В Пскове, Великолуском и Псковском районах сотрудники ГИБДД задержали нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, в Пскове по улице Леона Поземского на машине ГАЗ двигался 50-летний горожанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

На улице Зеленой в деревне Иваново Великолукского района14 марта полицейские остановили 27-летнего мотоциклиста. Этот местный житель тоже оказался в нетрезвом виде.

В тот же день в деревне Пески Псковского района на автомобиле ВАЗ-2109 ехал 30-летний нетрезвый гражданин.

По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.