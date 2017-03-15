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Нетрезвого мотоциклиста и двух автомобилистов остановили сотрудники ГИБДД на псковских дорогах

В Пскове, Великолуском и Псковском районах сотрудники ГИБДД задержали нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, в Пскове по улице Леона Поземского на машине ГАЗ двигался 50-летний горожанин, который находился  в состоянии алкогольного опьянения.

На улице Зеленой в деревне Иваново Великолукского района14 марта полицейские остановили 27-летнего мотоциклиста. Этот местный житель тоже оказался в нетрезвом виде.

В тот же день в деревне Пески Псковского района  на автомобиле  ВАЗ-2109 ехал  30-летний нетрезвый гражданин.

По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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