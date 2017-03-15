В Псковской области стартовал конкурс по распределению цифр приема по профессиям и специальностям среднего профобразования

11:19, 15 марта 2017, ПАИ

Объявлен публичный конкурс образовательных учреждений Псковской области по распределению контрольных цифр приема по профессиям и специальностям среднего профессионального образования для обучения за счет средств областного бюджета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении образования Псковской области.

Публичный конкурс проводится в рамках мероприятия «Субсидии государственным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания» Государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Псковской области от 28 октября 2013 года.

Участниками конкурса являются осуществляющие образовательную деятельность на территории Псковской области государственные образовательные учреждения, имеющие лицензию на осуществление деятельности по заявленным профессиям, специальностям для обучения по программам среднего профессионального образования и государственную аккредитацию. Также принять участие могут учреждения, не имеющие государственной аккредитации по образовательным программам в случае, если она ранее не проводилась по указанным образовательным программам. Образовательное учреждение имеет право участвовать в конкурсе, проводимом только одним распорядителем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Объявление о проведении конкурса в 2017 году и необходимые документы размещены на официальном сайте Управления образования Псковской области в подразделе «Среднее профессиональное образование».