«Мальчики, уймитесь»

09:54, 15 марта 2017, ПАИ

На минувших выходных в Пскове состоялось важное событие, которое на старте нового избирательного цикла может кардинальным образом изменить сложившийся расклад общественно-политических сил и нанести непоправимый ущерб партии власти. В регионе появилась ячейка популярного движения, которое собрало под свои знамена известных политиков и деятелей, имеющих заметное влияние на общественное мнение.

Все это – не об «Открытой России».

«— А теперь действовать, действовать и действовать! — сказал Остап, понизив голос до степени полной нелегальности».

В начале января публично было озвучено заявление о том, что общественно-политическое движение «Открытая Россия» формирует свою команду в Псковской области. Об этом заявил Василий Краснов, позиционировавший себя как председатель коалиции непарламентских партий региона, а по факту – фрик, не имеющий сколь-нибудь значимого влияния на общественные и политические процессы. Ранее, в декабре минувшего года он же рассказывал, что готов стать партнером движения.

Заявление из уст такого персонажа людьми, не знакомыми с «Открыткой» (так называют движение в просторечии), но знающими Краснова, было воспринято как однозначный приговор этому очевидно политическому проекту еще на его старте. Дальнейшие события это лишь подтверждали.

Презентация движения в регионе прошла в декабре 2016 года, один из координаторов проекта в СЗФО Андрей Пивоваров побывал в Пскове несколько раз.

Между тем, это уже второе пришествие «Открытой России». Оба, первое в 2001 году и нынешнее, связаны непосредственно с деятельностью и политическими планами Михаила Ходорковского, неоднократно заявлявшего о неизбежности в России революции. Оба раза на старте деятельности ОР организация позиционировалась как просветительская и правозащитная, однако ее политический характер несомненен. В начале 2000-х годов перспективы сотрудничества и получения финансирования от «Открытой России» Ходорковского серьезно рассматривал тогда еще директор Центра социального проектирования «Возрождения», лидер псковских «яблочников» Лев Шлосберг. Была подготовлена и смета, однако проект не состоялся.

Появление в Псковской области любой, неважно, провластной или оппозиционной организации всегда приводило к оживлению сил и персон, вытесненных не обочину общественно-политической жизни. А если такая организация вдобавок имело перспективы финансирования, то усилия «прислониться» к ней удваивались.

А тут – целый Ходорковский.

Второй персоной, который «всплыл» в связи с планами «Открытой России» в Псковской области, стал бывший депутат Гдовского районного Собрания Алексей Малов. Буквально через несколько дней после заявления Краснова Малов появился в эфире «Эха Москвы в Пскове».

Алексей Малов сообщил, что Василий Краснов к «Открытой России» отношения не имеет, а он – имеет, поскольку заполнил два заявления на сайте организации. В качестве одного из мотивов своего участия в движении Малов назвал свое двойное гражданство. «Учитывая нормы законодательства, которые я оспариваю в суде, людям с двойным гражданством запрещено участвовать в выборах, быть чиновниками и так далее. У меня есть второе гражданство, поэтому мне путь в партийную политику заказан. А поскольку «Открытая Россия» - это не партия, а движение, этот проект может быть для меня интересен», - заявил он.

Стоит отметить, что дальнейшие публичные заявления, касающиеся организации отделения «Открытой России» в Псковской области звучали только из уст Алексея Малова, который, кажется, показался питерским координаторам ОР более вменяемым, чем Василий Краснов.

Алексей Малов, надо признать, умеет и любит развивать медийную активность, строить далеко идущие планы и участвовать в рискованных политических проектах. Словом, создавать видимость.

«— Граждане! — сказал Остап, открывая заседание. — Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания — она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны».

В минувшее воскресенье, 12 марта, в Пскове в гостинице «Old Estate» прошла учредительная конференция регионального отделения «Открытой России». Ее итоги и последующее обсуждение оказались весьма красноречивы для характеристики состояния неприкаянной оппозиции, но, по большому счету, новых штрихов к ее коллективному портрету не добавили.

Чуть более двум десяткам делегатов конференции надо было избрать совет из пяти человек, которые в свою очередь из своего состава избрали бы координатора отделения ОР.

Медийно активноого Алексея Малова, который позиционировался как политтехнолог, не раз успешно проводивший избирательные кампании, прочили на место координатора отделения. Малов выступал на радио, вел переговоры с потенциальными партнерами, с координаторами отделения в Санкт-Петербурге, много и охотно рассуждал о перспективности проекта «Открытой России» в Пскове. И, пожалуй, из всего супового набора участников конференции хотя бы за свою публичную активность пост координатора он заслужил больше остальных.

А тем временем мало кому известный бывший координатор еще менее известного отделения Национал-демократической партии Юрий Каныгин формировал ряды отделения и, похоже, единственный подошел внимательно к составу участников учредительной конференции. Кстати, заметим, на момент презентации движения в Пскове в декабре 2016 года Каныгин был единственным официальным членом «Открытой России» в регионе. Раньше, чем борьбу за это знамя устроили Краснов и Малов.

Конференция избрала совет. В него вошли уже упомянутые Малов и Каныгин, а также лидер «Свободного берега» Игорь Батов и никому неизвестные, но называемые общественными активистами Антон Семёнов и Никита Подлинев. Последние двое оказались сторонниками Каныгина, а значит, голубая мечта Малова возглавить отделение ОР (и это после такой-то бурной активности) разбивалась вдребезги. И это после всего, что он сделал для движения!

Однако на конференции карликовые оппозиционеры не смогли договориться о вопросе главенства в этом свежеиспеченном союзе меча и орала. Вопрос об избрании руководителя был отложен до 14 марта. Зачем была нужна эта передышка, непонятно.

За эти два напряженных дня было небезынтересно почитать комментарии участников конференции, которые выплескивали свои эмоции в социальных сетях.

«Привел кучку пацанов ничем себя не проявившим и имеющим право голоса. Если бы за ним были КАДРЫ, это был бы выигрыш. По делам и воздастся, все равно решать будут все вопросы ПЯТЕРО. А ставить их буду я. Я буду визирем при падишахе, и независимо от падишаха, все получится и всех помирю», - не мог смириться с аппаратной победой Каныгина на конференции Игорь Батов. «Мне на голоса нас…ть. Я приведу в ОР свой Свободный берег и они будут работать, независомо от того, кто будет падишахом. Надо - и напрямую с Москвой, если падишах не разговаривает», - продолжал он.

После этих слов никаких прогнозов о дальнейшей судьбе «Открытой России» в Псковской области не нужно: каждый сам себе визирь, падишах и король, кто больше народу привел, того и тапки.

Еще интереснее комментарий одного из главных героев – Алексея Малова.

«На наше мероприятие собрались представители многих политических партий вступивших в региональное отделение Открытой России. И только руководитель одного регионального отделения политической партии в ультимативной форме не разрешил участвовать и даже потребовал выйти человеку из движения буквально за несколько часов до начала конференции. Более того, именно эта партия выигрывает от Юрия [Каныгина – ред.] во главе регионального отделения так, как не выигрывает Администрация Псковской области, ЕР и все другие вместе взятые на предстоящих в сентябре выборах. Вдруг кандидаты от ОР возьмут больше мандатов и эта партия потеряет главный не-системный ореол в регионе?» - написал Малов.

Иносказания оказались совершенно прозрачны: речь идет о «яблочнике» и учредителе НКО-инонстранного агента (того самого Центра «Возрождение», ныне ликвидированного по решению суда) Льве Шлосберге, который и увидел, по мнению Алексея Малова, в «Открытой России» политического конкурента. В конференции движения должен был участвовать один из сотрудников офиса Шлосберга Александр Андреев. В том числе и на его голос при голосовании за членов совета и рассчитывал Малов.

Дружба дружбой, а табачок врозь, словно бы сказал Лев Шлосберг одному из завсегдатаев «яблочного» штаба Алексею Малову.

Сегодня вечером координатором регионального отделения ОР членами совета был все-таки избран Юрий Каныгин. Впрочем, это не имеет ровно никакого значения.

Произошедшее на конференции, последующее ее обсуждение участниками вновь обнажило вечную проблему карликовой оппозиции: раскол и недоговороспобность. Как внутри одного конкретного политического образования, так и между ними.

«Мальчики, уймитесь», - написал Игорь Батов.

Точнее и не скажешь.

(Впервые опубликовано в «Псковской правде».)