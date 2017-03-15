С 1 по 10 мая псковские ветераны смогут бесплатно ездить на поездах

10:46, 15 марта 2017, ПАИ

С 1 по 10 мая холдинг РЖД обеспечит бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

В связи с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне холдинг «РЖД» предоставит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатный проезд в купейных вагонах скорых, фирменных, пассажирских поездов и в вагонах с местами для сидения всех категорий поездов АО «ФПК» (курсирующих во внутрироссийском сообщении), а также в вагонах высокоскоростных поездов «Сапсан». Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы смогут воспользоваться бизнес-классом поездов «Сапсан». При этом количество поездок не ограничено.

С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий. Оформить безденежный билет можно с 15 марта в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны; удостоверение инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»).

Для иностранных граждан оформление проездных документов производится по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами бывшего СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года.

Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов ВОВ и их сопровождающего лица не будет взиматься плата за сервисные услуги (в том числе постельные принадлежности и питание).

Для организации встречи, посадки и высадки ветеранов ВОВ, и оказания им помощи будут задействованы работники всех причастных подразделений ОАО «РЖД».

«Акция проводится с целью подарить инвалидам и участникам Великой Отечественной войны возможность встретиться со своими фронтовыми друзьями, посетить памятные для них места, возложить цветы к могилам боевых товарищей», - пояснили в РЖД.

Напомним, в 2016 году инвалиды и участники войны с 3 по 10 мая также имели возможность оформить бесплатный билет на поезда для себя и сопровождающего. На эти даты были оформлены 1 тысяча 123 билета, из них 682 безденежных проездных документов - для ветеранов и 441 – для сопровождающих.

Наибольшее количество льготных билетов пассажиры оформили в Москву, Санкт-Петербург, Белгород, Псков, Нижний Новгород, Адлер, Курск, Брянск, Волгоград, Вологду, Воронеж.