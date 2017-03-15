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В Порховском районе разыскивают мужчину с татуировкой «За ВМФ»

В Порховском районе в деревне Полоное пропал 40-летний Александр Андреев. Соответствующее сообщение опубликовано в группе «Подслушано в Порхове» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина ушел из дома утром 13 марта и до настоящего момента не вернулся. По данным родственников, он может находиться в ближайших районах.

На вид Александру Андрееву 37-40 лет, рост - примерно 180 см, худощавого телосложения, темные волосы.

Был одет в черную куртку, голубые штаны военного типа, черную шапку, под курткой - ярко-красная жилетка. На правой руке - золотое, широкое обручальное кольцо, на руке есть татуировка с надписью «За ВМФ».

Так, кто обладает какой-либо информацией, просят писать звонить по телефонам: 8-951-751-34-81 (жена Наталья), 8-911-848-13-16 (дочь Аня).

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