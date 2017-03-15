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Политика

В Правительстве РФ разрабатывают формы занятости, которые позволят женщинам совмещать семью и работу

Правительство РФ работает над расширением применения гибких форм занятости, в том числе дистанционной, что позволит совмещать профессиональные и семейные обязанности. Об этом заявил заместитель министра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко на круглом столе о положении женщин, прошедшем в Нью-Йорке в рамках 61-й сессии комиссии ООН, передаёт РИА Новости.

«Расширение масштабов и сфер применения гибких форм занятости, в том числе дистанционной занятости, рассматривается Правительством РФ как еще одно важное направление деятельности, создающей благоприятные условия для совмещения профессиональных и семейных обязанностей», — сказал Алексей Вовченко.

По его словам, в России отмечается высокая занятость женщин. При этом замминистра подчеркнул, что российские женщины отличаются высоким уровнем образования и представляют 49% от общей численности занятых в экономике.

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