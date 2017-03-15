Сегодня в Пскове откроется XXII Суздальский фестиваль анимационного кино

11:39, 15 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 15 марта, в 14:00 в медиахолле Театрально-концертной дирекции Псковской области (Псков, улица Пушкина, 13а, административное здание за драмтеатром, 3 этаж) состоится открытие XXII Суздальского фестиваля анимационного кино. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе дирекции, программа первого фестивального дня называется «Бабушка с крокодилом». Мультфильмы рекомендованы для аудитории старше 6-ти лет.

Афиша на 15 марта:

«Бабушка с крокодилом». Поучительная современная сказка о мальчике и папе, слишком занятыми своими смартфонами.

«Ежик, который совсем не ежик». История про ежика и птичку, которые благодаря творчеству и любви почувствовали себя личностями.

«Тучка и кит». История о поиске друга и о том, что ради настоящей дружбы можно не задумываясь пожертвовать собой.

«Про царя Гороха». Сказка о жизни овощей на грядке с горохом: принцесса Редиска капризничает, ее родители сердятся, а про принцессу Горошинку и вовсе забыли...

«Самый вкусный суп на свете». Фильм о добром Змее Горыновиче, который ищет главный ингредиент для своего супа — самого хорошего ребенка.

«Буль». В борьбе за собственное превосходство две рыбки могут дойти до уничтожения своего маленького аквариумного мира и погибнуть. Но, столкнувшись с опасностью, рыбки осознают, что жизненно важно остановить вражду и объединить усилия ради выживания.

«Кивиак». На острове посреди моря живут крабы. Их жизнь была легка и прекрасна до тех пор, пока однажды ночью к ним не прилетели загадочные гости...

«Мишка». История о первых шагах начинающего художника и неизбежных муках творчества.

«Большой маленький кот». Лирическая история о дружбе и одиночестве.

«Зимняя история» и «Планета AI. Опасная ботаника».

Продолжительность программы - 57 минут. Стоимость посещения одного дня фестиваля составляет 100 рублей для одного зрителя. Билеты можно приобрести в кассе Псковского театра драмы (улица Пушкина, 13) или онлайн на сайте дирекции.

Напомним, что Суздальский фестиваль основан и проводится в городе Суздале. Ежегодно там проходят смотры лучших новинок российской анимации. Города-партнеры, среди которых Псков, параллельно с показами в Суздале демонстрируют мультфильмы-участники фестиваля. В этом году показы в Пскове будут проходить с 15 по 19 марта.