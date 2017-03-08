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Псковские спортсмены заняли призовые места в региональном первенстве по плаванию

В бассейне спорткомплекса СДЮСШОР «Барс» в Пскове прошло открытое первенство Псковской области по плаванию. В нём приняли участие 177 человек: псковские спортсмены из «Барса» - 149 участников, команда города Великие Луки - 10, представители Кондопоги (Республика Карелия) – 18. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях участвовали спортсмены 1999 года рождения и моложе, имеющие подготовку не ниже III взрослого разряда.

Среди псковских пловцов победителями стали кандидаты в мастера спорта Алексей Воробьёв и Лина Салихова (на пяти дистанциях), кандидат в мастера спорта Юлия Захарова и Артём Савельев (на четырёх дистанциях). Успешно выступили мастер спорта России Елизавета Макеева, кандидат в мастера спорта Денис Колесник, а также Иван Визичканич, Виолетта Родионова, Полина Гуслина, Андрей Селягин, Станислав Домиенко. У них по три победных дистанции. Трое псковских спортсменов стали победителями на двух дистанциях каждый, десятерым удалось одержать победу на одной дистанции.

Гости из Кондопоги тоже выступили результативно. В младшей возрастной группе Дарья Павлова победила на двух дистанциях, Даниил Кузнецов - на трёх. Представитель старшей группы Никита Константинов стал победителем единожды. Великолукской команде три победы принесли пловцы из младшей возрастной группы - Алёна Савунова (на двух дистанциях) и Алевтина Тихонова (на одной дистанции).

На соревнованиях были установлены новые возрастные рекорды Псковской области. Андрей Селягин установил сразу несколько рекордов: для возраста 12 лет на дистанциях 50 м на спине и 100 м на спине, для возраста 12 и 13 лет - на дистанции 200 м на спине. Кандидат в мастера спорта Лина Салихова и Станислав Домиенко установили рекорды для возраста 13 лет на дистанции 200 м брассом.

Также определены сильнейшие пловцы для формирования сборных команд по плаванию с целью участия в Первенстве России среди юношей и девушек, во II этапе восьмой летней Спартакиады учащихся России 2017 года и во Всероссийских соревнованиях по плаванию «Весёлый дельфин».

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