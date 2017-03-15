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Общество

Администрация Великих Лук призывает горожан начать весенний субботник

В Великих Луках объявлен весенний общегородской субботник. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Администрация Великих Лук призывает всех физических и юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм, приступить к санитарной очистке и уборке принадлежащих им территорий, а также прилегающих территорий общего пользования, расположенных на расстоянии не менее десяти метров от границ занимаемых земельных участков, ограждений, объектов, а также закрепленных улиц и скверов.

Жителям частного сектора необходимо провести уборку придомовых территорий и очистку ливневых канав.

В рамках проведения весеннего месячника по благоустройству города великолучанам рекомендуется предусмотреть создание новых цветников и клумб на прилегающих территориях, в том числе с использованием элементов вертикального озеленения (вазоны и кашпо).
 

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