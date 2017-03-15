0
09:54
«Мальчики, уймитесь»
09:13
Сотрудникам российской полиции хотят запретить выезд за рубеж
09:00
В Пскове выбрали координатора регионального отделения «Открытой России»
12:37
Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз
23:58
Убитые дороги Пскова № 2
18:01
Суд отказался восстанавливать Наталью Вдовину в должности председателя областного комитета по природопользованию
11:28
Псковичи снова отправятся выбирать новостройки
Еще новости
Политика

86% россиян высоко оценили международное влияние России

Положительные оценки позиции РФ на мировой арене достигли максимума за все годы измерений: В этом году число тех, кто считает, что влияние России в международных делах велико, достигло 86%. В прошлом году такого мнения придерживались только 75% опрошенных. Доля скептиков за год снизилась почти вдвое  - с 18% до 10%. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на исследование ВЦИОМ, проведённое 2-3 марта, в котором приняли участие  1 тыс. 200 респондентов.

За три года надежда на приобретение Россией статуса великой державы переросла в уверенность в том, что она уже является таковой: если в 2014 году 54% считали, что в ближайшие 15-20 лет РФ станет одним из ведущих государств мира, то сегодня 57% говорят о том, что она уже входит в их число. При этом около трети россиян (31%) полагают, что это произойдет в течение нескольких десятилетий, не согласны с этим 10%.

Социологи отмечают, что ощущение военной угрозы, особенно усилившееся в обществе в начале 2015 года (68%), постепенно снижается (сейчас - 42%). О том, что угрозы военного нападения на Россию со стороны какого-нибудь государства нет, сказали 54% респондентов.

Потенциальным источником агрессии россияне по-прежнему называют США (43%). Еще 21% ощущает опасность со стороны Украины, столько же (21%) затруднились назвать конкретную страну или объединение, угрожающее России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Мальчики, уймитесь»
15 марта 2017
«Мальчики, уймитесь» 2
Сотрудникам российской полиции хотят запретить выезд за рубеж
15 марта 2017
Сотрудникам российской полиции хотят запретить выезд за рубеж 1
В Пскове выбрали координатора регионального отделения «Открытой России»
15 марта 2017
В Пскове выбрали координатора регионального отделения «Открытой России» 3
Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз
14 марта 2017
Котов: Кандидаты от «Единой России» на сентябрьские выборы будут определяться исключительно победой в праймериз 1
Суд отказался восстанавливать Наталью Вдовину в должности председателя областного комитета по природопользованию
10 марта 2017
Суд отказался восстанавливать Наталью Вдовину в должности председателя областного комитета по природопользованию 10
Псковичи снова отправятся выбирать новостройки
09 марта 2017
Псковичи снова отправятся выбирать новостройки 2
Андрей Турчак представил нового федерального инспектора по Псковской области
07 марта 2017
Андрей Турчак представил нового федерального инспектора по Псковской области
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей
06 марта 2017
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей 21

Идет загрузка...