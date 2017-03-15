Глава Пскова попросил любителей велопрогулок представить свои предложения по новым маршрутам

12:25, 15 марта 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский предложил любителям поездок на велосипеде представить свое видение новых маршрутов для двухколесного транспорта в городе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, об этом шла речь на встрече градоначальника со спортсменом Петром Яковлевым 14 марта.

Речь шла о перспективах развития сети велодорожек в городской черте и за ее пределами. Иван Цецерский высказал мнение, что число велосипедов в городе будет только увеличиваться: «В этом направлении мы должны продумывать развитие удобной для псковичей инфраструктуры. За последние годы были сделаны первые и заметные шаги: 3 километра велодорожек обустроены на набережных, улицах Ленина и Пушкина. Необходимо продолжать эту работу».

Особое внимание было уделено проекту реконструкции улицы Свердлова, который начнет реализацию уже в этом году. Петра Яковлева интересовало, почему в проектной документации велодорожка на данной территории не обозначена. Заместитель главы администрации Пскова Светлана Исекеева пояснила, что исторически сложившаяся застройка центральной части города не позволяет запроектировать дорожки для двухколесного транспорта и при этом соблюсти все строительные нормативы. «Это не значит, что мы не работаем над вопросом. Велодорожки будут созданы при реконструкции прилегающих к улице Свердлова парковых зон. С точки зрения безопасности дорожного движения такое решение одобрено ГИБДД при согласовании проекта», - сказала она.

Петр Яковлев предложил еще один вариант велодорожки по улице Свердлова: сделать ее не отдельно от проезжей части, а с боку. Начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров отметил, что в этом случае нужно будет убирать все запроектированные парковочные карманы и продумывать стоянку автотранспорта на близлежащих территориях.

Глава Пскова обратился к Петру Яковлеву с предложением представить свое видение и экспертное мнение о развитии сети велодорожек. «На карте города представьте свои предложения. На следующей встрече обсудим их вместе со специалистами, вынесем на муниципальную комиссию по безопасности дорожного движения, продумаем муниципальную программу создания сети велодорожек в городе на перспективу», - заключил Иван Цецерский.