Почти 15 тысяч псковичей получили услуги в ПФР через Единую систему идентификации

13:06, 15 марта 2017, ПАИ

Более 14 тыс. 942 жителя Псковской области получили в Пенсионном фонде РФ услугу по регистрации, подтверждению личности, удалению и восстановлению доступа к учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по региону.

Напомним, во всех клиентских службах территориальных управлений Пенсионного фонда области можно пройти регистрацию на портале госуслуг, создать, подтвердить и восстановить (в случае утери) свою учетную запись. Она необходима для того, чтобы получить доступ ко всем электронным сервисам портала госуслуг.

Логин и пароль, указанные при регистрации на портале госуслуг, используются также для получения электронных услуг на официальном сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Электронные услуги», в Личном кабинете гражданина.

Здесь можно подать электронное заявление на назначение пенсии или ежемесячной денежной выплаты, выбрать способ доставки пенсии, получить информацию обо всех установленных вам выплатах, а также заказать соответствующие справки. Мамы с детьми, не выходя из дома, могут подать заявление на выдачу сертификата на материнский капитал, распоряжение его средствами, узнать об остатке материнского семейного капитала.

Важная функция Личного кабинета гражданина - возможность проверить правильность и своевременность уплаты работодателем взносов на обязательное пенсионное страхование. Для этого необходимо заказать электронную выписку из своего индивидуального лицевого счёта. Сведения, содержащиеся в ней, их полнота и достоверность в дальнейшем будут необходимы при назначении страховой пенсии.

Электронные сервисы ПФР постоянно модернизируются и пополняются новыми разделами, поэтому регистрация на портале госуслуг позволяет экономить время и получать всё больше их дистанционно.

По всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону горячей линии ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте».